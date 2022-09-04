Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Фединчик служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео зі зйомки і заговорила про "компромат".

На кадрах можна побачити, що Наталка та її фотограф обрали для фотосесії незвичайну локацію – старенький будинок із садом та дерев'яним парканом, на якому акторка і вмостилася поряд із кущем калини. Актриса не змінює себе і для зйомки одягла біле вбрання. На ній довга біла спідниця та тонка кофточка, а на ногах видно світлі чоботи. Волосся Наталки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Денисенко написала: "У цьому відео вся я. Скільки усіляких "компроматів" є на мене у мого фотографа. Іноді я сама думаю: і чого це все з мене лізе. Але якби ми всі були однаковими та постійними, то було б не цікаво жити…".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео актриси: "Який неймовірний образ", "Неймовірна, запальничка", "Як завжди - красива, ніжна, тендітна, щира і грайлива", "Ну така ж справжня, людяна, мила, харизматична, весела" і в той час загадкова, гарна україночка", "Красуня", "Це точно, запальничка".

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