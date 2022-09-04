Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео со съемки, и заговорила о "компромате".

На кадрах можно увидеть, что Наталка и ее фотограф выбрали для фотосессии необычную локацию – стареньким дом с садом и деревянным забором, на котором актриса и умостилась рядом с кустом калины. Актриса не изменяет себя и для съемки надела белоснежный наряд. На ней длинная белая юбка и тонкая кофточка, а на ногах видно светлые сапоги. Волосы Наталки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "В этом видео вся я. Сколько всяческих "компроматов" есть на меня у моего фотографа. Иногда я сама думаю: и чего это все из меня лезет. Но если бы мы все были одинаковыми и постоянными, то было бы не интересно жить…".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео актрисы: "Какой невероятный образ", "Невероятная, зажигалка", "Как всегда – красивая, нежная, хрупкая, искренняя и игривая", "Ну такая же уже настоящая, человечная, милая, харизматичная, веселая и в то время загадочная, красивая украиночка", "Красотка", "Это точно, зажигалка".

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