Популярна українська модель Анна Неплях, яка минулого року здобула високий титул "Міс Україна-Всесвіт" і представляла наші табори на міжнародному конкурсі краси, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, з початку війни дівчина ділилася у сторіс, що поїхала за кордон і жила там деякий час. Потім вона повернулася до України і ось тепер знову вирушила у подорож за кордон. Раніше Анна ділилася кадрами з Риму, а цього разу показала фото з аеропорту італійської столиці та заінтригувала "наступною зупинкою".

На нових фотографіях Неплях показала і свої значні валізи, і аеропорт, і навіть себе в ліфті аеропорту. До речі, для подорожі модель вибрала стильне та зручне вбрання – легкий зелений костюм із білим топом та сандалями. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі немає макіяжу, тільки трохи втомлений вигляд.

У підписі до публікації Анна написала англійською: "Наступна зупинка…?". Тож шанувальники у коментарях почали вгадувати, куди ж полетіла дівчина.

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