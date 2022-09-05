Популярная украинская модель Анна Неплях, которая в прошлом году получила высокий титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу стану на международном конкурсе красоты, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, с начала войны девушка делилась в сторис, что уехала за границу и жила там некоторое время. Затем она вернулась в Украину и вот теперь снова отправилась в путешествие за границу. Ранее Анна делилась кадрами из Рима, а в этот раз показала фото из аэропорта итальянской столицы и заинтриговала "следующей остановкой".

На новых фотографиях Неплях показала и свои внушительные чемоданы, и аэропорт и даже себя в лифте аэропорта. К слову, для путешествия модель выбрала стильный и удобный наряд – легкий зеленый костюм с белым топом и сандалиями. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице нет макияжа, только слегка уставший вид.

В подписи к публикации Анна написала на английском: " Следующая остановка…?". Так что поклонники в комментариях начали угадывать, куда же полетела девушка.

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