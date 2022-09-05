Популярний український продюсер, телеведучий і шоумен Юрій Горбунов, який багато років є незмінним ведучим прямих ефірів "Танців з зірками", часто ділиться яскравими публікаціями з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у мікроблозі кадри із закулісся та підготовки до ефіру танцювального шоу, щоправда у підписі до публікації розповів, що знімки минулорічні.

На кадрах можна побачити ошатного Юрія, який зображений у закуліссі, на паркеті, поряд із учасниками та суддями "Танців з зірками". За словами телеведучого, за кілька хвилин до початку прямого ефіру всі учасники, судді та ведучі вислуховували останні настанови продюсера проекту Володимира Завадюка та трохи хвилювалися.

У підписі до публікації Горбунов висловив упевненість, що вже зовсім скоро буде перемоги і люди, які втомилися від війни, зможуть знову дивитися улюблене шоу.

"Сьогодні, в неділю, рівно рік тому, залишалися лічені хвилини до старту першої програми нового сезону "Танців із зірками"! Всі в легкому хвилюванні перед прямим ефіром, останні настанови @zavaduk, і ваш покірний слуга, який уже кілька разів про себе промовив: "Пані та панове вітаю вас, це Танці з зірками – ми у прямому ефірі!". Сьогодні, особливо щемно згадувати це, але жодної секунди не сумніваюся, що зовсім скоро настане Перемога та українці, що втомилися від війни, знову в неділю будуть чекати 21.00, щоб включити улюблені "Танці!", - поділився Горбунов.

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