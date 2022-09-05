Популярный украинский продюсер, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов, который много лет остается несменным ведущим прямых эфиров "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в микроблоге кадры из закулисья и подготовки к эфиру танцевального шоу, правда в подписи к публикации рассказал, что снимки прошлогодние.

На кадрах можно увидеть нарядного Юрия, который запечатлен в закулисье, на паркете, рядом с участниками и судьями "Танців з зірками". По словам телеведущего, за несколько минут до начала прямого эфира все участники, судьи и ведущие выслушивали последние наставления продюсера проекта Владимира Завадюка и немного волновались.

В подписи к публикации Горбунов выразил уверенность, что уже совсем скоро будет победы и уставшие от войны люди смогут снова смотреть любимое шоу.

"Сегодня, в воскресенье, ровно год назад, оставались считанные минуты до старта первой программы нового сезона "Танцев со звездами"! Все в легком волнении перед прямым эфиром, последние наставления @zavaduk, и ваш покорный слуга, который уже несколько раз про себя произнес: "Дамы и господа приветствую вас, это Танцы со звездами – мы в прямом эфире!". Сегодня, особенно щемяще вспоминать это, но ни одной секунды не сомневаюсь, что совсем скоро наступит Победа и украинцы, уставшие от войны, снова по воскресеньям будут ждать 21.00 чтобы включить любимые "Танцы!", - поделился Горбунов.

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