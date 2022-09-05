Український психолог Наталія Холоденко заявила, що не вважає українців і росіян "одним народом", але впевнена, що не всі громадяни країни-терориста заслуговують на осуд.

Відомий український психолог Наталія Холоденко, яка була учасницею "Танці з зірками", заступилася за росіян, які підтримали Україну і закликала не бути надто категоричними.

Такий коментар вона дала в інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу.

Український психолог Наталія Холоденко заявила, що не вважає українців і росіян "одним народом", але впевнена, що не всі громадяни країни-терориста заслуговують на осуд. Адже нібито є ті, хто щиро співчуває українцям і робить все для того, щоб допомогти.

"Не всі росіяни заслуговують на осуд. Так само, як не всі українці заслуговують на повагу. Якщо я за здоровий глузд, то я зрадниця? Немає у світі жодної нормальної людини, яка за походженням росіянин? Немає Макаревича, який з 2014 року підтримує Україну і за це таких піндюлів отримує?", – заявила Наталія Холоденко .

Наталія Холоденко також поділилася, що до неї в Європі на мітингу на підтримку України підходили росіяни, котрі запевняли, що їм соромно за дії путінського уряду. Водночас, вона розповіла про німців, які вірять у пропаганду, хоч на вулицях і розвішують українські прапори.

Нагадаємо, Сумську та Полякову зацькували, Холоденко закликала хейтерів їх не чіпати.

Як повідомляла Politeka, головного психолога України Холоденко обікрали прямо в квартирі.

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