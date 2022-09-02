Наталія Холоденко поділилася, що добре знайома з позицією Полякової та Сумської, тому не сумнівається у їхніх проукраїнських намірах.

Як повідомляє Politeka.net, Наталія Холоденко, зіркова психологіня та учасниця "Танців із зірками", пояснила, чому не треба цькувати актрису Ольгу Сумську та співачку Олю Полякову. Свій коментар вона дала в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

Співачку Олю Полякову, яку українці зацькували за те, що вона не відмовилася від російської мови під час запису шоу "Дорослі дівчатка", яке вона веде з Машею Єфросиніною. А актрису Ольгу Сумську розкритикували за участь у російській виставі.

Наталія Холоденко поділилася, що добре знайома з позицією Полякової та Сумської, тому не сумнівається у їхніх проукраїнських намірах.

"Оля Полякова без подвійного дна. Вона десь говорить зайве, десь імпульсивно, але вона така, якою вона є. І мені певною мірою хочеться її захистити і хочеться Олю Сумську захистити. Таке відчуття, що у людей що Болить і вони просто шукають, на кого вилити це... Олю Сумську скільки разів цькували. По-моєму, вона абсолютно проукраїнська людина. Вона десятки разів вже могла жити в росії, але відмовилася", - запевнила Наталія Холоденко.

За її словами, українським зіркам пропонували переїхати до росії і "могли зрадити батьківщину за великі гроші", проте вони відмовилися, хоча публічно про це могли і не розповідати.

Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.

Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.