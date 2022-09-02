Як повідомляє Politeka.net, Наталія Холоденко, зіркова психологіня та учасниця "Танців із зірками", пояснила, чому не треба цькувати актрису Ольгу Сумську та співачку Олю Полякову. Свій коментар вона дала в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .
Співачку Олю Полякову, яку українці зацькували за те, що вона не відмовилася від російської мови під час запису шоу "Дорослі дівчатка", яке вона веде з Машею Єфросиніною. А актрису Ольгу Сумську розкритикували за участь у російській виставі.
Наталія Холоденко поділилася, що добре знайома з позицією Полякової та Сумської, тому не сумнівається у їхніх проукраїнських намірах.
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"Оля Полякова без подвійного дна. Вона десь говорить зайве, десь імпульсивно, але вона така, якою вона є. І мені певною мірою хочеться її захистити і хочеться Олю Сумську захистити. Таке відчуття, що у людей що Болить і вони просто шукають, на кого вилити це... Олю Сумську скільки разів цькували. По-моєму, вона абсолютно проукраїнська людина. Вона десятки разів вже могла жити в росії, але відмовилася", - запевнила Наталія Холоденко.
За її словами, українським зіркам пропонували переїхати до росії і "могли зрадити батьківщину за великі гроші", проте вони відмовилися, хоча публічно про це могли і не розповідати.
Нагадаємо, Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася.
Як повідомляла Politeka, екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія допоміг Поляковій у Грузії.
Також Politeka писала, що Полякова розповіла про найтепліший концерт на підтримку України.