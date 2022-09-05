Украинский психолог Наталья Холоденко заявила, что не считает украинцев и россиян "одним народом", но уверена, что не все граждане страны-террориста заслуживают осуждения.

Известный украинский психолог Наталья Холоденко, которая была участницей "Танці з зірками", вступилась за россиян, которые поддержали Украину и призвала не быть слишком категоричными.

Такой комментарий она дала в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

Украинский психолог Наталья Холоденко заявила, что не считает украинцев и россиян "одним народом", но уверена, что не все граждане страны-террориста заслуживают осуждения. Ведь есть якобы те, кто искренне сочувствует украинцам и делает все для того, чтобы помочь.

"Не все россияне заслуживают осуждения. Так же, как не все украинцы заслуживают уважения. Если я за здравый смысл, то я предательница? Нет в мире ни одного нормального человека, который по происхождению россиянин? Нет Макаревича, который с 2014 года поддерживает Украину и за это таких пиндюлей получает?", – заявила Наталья Холоденко.

Наталья Холоденко также поделилась, что к ней в Европе на митинге в поддержку Украины подходили россияне, уверявшие, что им стыдно за действия путинского правительства. В то же время она рассказала о немцах, которые верят в пропаганду, хоть на улицах и развешивают украинские флаги.

Напомним, Сумскую и Полякову затравили, Холоденко призвала хейтеров их не трогать.

Как сообщала Politeka, главного психолога Украины Холоденко обокрали прямо в квартире.

Также Politeka писала, что психолог Холоденко раскрыла, как тратить деньги, чтобы их стало еще больше.



