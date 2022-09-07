Відома телеведуча Лілія Ребрик порушила з українками важливі теми щодо жіночого здоров'я в сучасному світі.

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, котра довгі роки була ведучою ранкового шоу, вирішила поспілкуватися з українками на важливі теми про жіноче здоров'я. Так, ведуча заговорила про те, із якими сучасними проблемами можуть зіткнутися сучасні жінки.

«Приємного перегляду запису прямого ефіру! Поради надала лікар-гінеколог, онкогінеколог, лікар вищої категорії Ліна Гірагосова @dr.lina.g

Які обстеження та як часто потрібно проходити жінці, щоб контролювати власне здоров'я?

Які гормони контролювати для впевненості у власному здоров'ї?

За яких симптомів слід бігти до лікаря-гінеколога, а не думати: «Мені здалося, саме минеться»?

Які найпоширеніші проблеми, з якими поводяться жінки?

Що ви думаєте про лікування вірусу папіломи людини?

Які щоденні помилки можуть спричинити жіноче здоров'я? (надмірна гігієна, щоденні прокладки)

Які вітаміни важливі для жіночого здоров'я загалом?

Жіноча краса у жіночому здоров'ї! Бажаю всім завжди знаходити час на себе! Будьте здорові! До зустрічі у нових прямих ефірах! 🧡» - висловилася Лілія.

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