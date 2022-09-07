Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, котра довгі роки була ведучою ранкового шоу, вирішила поспілкуватися з українками на важливі теми про жіноче здоров'я. Так, ведуча заговорила про те, із якими сучасними проблемами можуть зіткнутися сучасні жінки.
«Приємного перегляду запису прямого ефіру! Поради надала лікар-гінеколог, онкогінеколог, лікар вищої категорії Ліна Гірагосова @dr.lina.g
- Які обстеження та як часто потрібно проходити жінці, щоб контролювати власне здоров'я?
- Які гормони контролювати для впевненості у власному здоров'ї?
- За яких симптомів слід бігти до лікаря-гінеколога, а не думати: «Мені здалося, саме минеться»?
- Які найпоширеніші проблеми, з якими поводяться жінки?
- Що ви думаєте про лікування вірусу папіломи людини?
- Які щоденні помилки можуть спричинити жіноче здоров'я? (надмірна гігієна, щоденні прокладки)
- Які вітаміни важливі для жіночого здоров'я загалом?
Жіноча краса у жіночому здоров'ї! Бажаю всім завжди знаходити час на себе! Будьте здорові! До зустрічі у нових прямих ефірах! 🧡» - висловилася Лілія.
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