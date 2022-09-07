Известная телеведущая Лилия Ребрик подняла с украинками важные темы, касающиеся женского здоровья в современном мире.

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая долгие годы была ведущей утреннего шоу, решила пообщаться с украинками на важные темы о женском здоровье. Так, ведущая заговорила о том, с какими современными проблемами могут столкнуться современные женщины.

«Приятного просмотра записи прямого эфира! Советы предоставила врач – гинеколог, онкогинеколог, врач высшей категории Лина Гирагосова @dr.lina.g

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Женская красота в женском здоровье! Желаю всем всегда находить время на себя! Будьте здоровы! До встречи в новых прямых эфирах! 🧡» - высказалась Лилия.

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