Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая долгие годы была ведущей утреннего шоу, решила пообщаться с украинками на важные темы о женском здоровье. Так, ведущая заговорила о том, с какими современными проблемами могут столкнуться современные женщины.
«Приятного просмотра записи прямого эфира! Советы предоставила врач – гинеколог, онкогинеколог, врач высшей категории Лина Гирагосова @dr.lina.g
- Какие обследования и как часто нужно проходить женщине, чтобы контролировать собственное здоровье?
- Какие гормоны контролировать для уверенности в собственном здоровье?
- При каких симптомах следует бежать к врачу-гинекологу, а не думать: «Мне показалось, именно пройдет»?
- Какие самые распространенные проблемы, с которыми обращаются женщины?
- Что вы думаете о лечении вируса папилломы человека?
- Какие ежедневные ошибки могут повлиять на женское здоровье? (чрезмерная гигиена, ежедневные прокладки)
- Какие витамины важны для женского здоровья в целом?
Женская красота в женском здоровье! Желаю всем всегда находить время на себя! Будьте здоровы! До встречи в новых прямых эфирах! 🧡» - высказалась Лилия.
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