Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох дітей - Машу та Алісу. Маші вже 17 років і вона нещодавно вступила до західного ВНЗ. Не забуває донька Полякова і про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила пожартувати про відмову від навчання.

"Я відмовилася від навчання за кордоном заради хлопця..." - написала Маша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Не повіриш, так і було", "Ха, а мій вчинив разом зі мною за кордон", "Як життєво", "А такі є?", "Я думала, що я одна така, а тепер шкодую, що не поїхала ", "І в результаті, це буде найбільшою помилкою", "О, моя дочка також відмовилася їхати закордон, тому що кохання", "Я думала я одна така, тільки я рік провчилася, а потім перевелася в укр вуз, і при цьому кожні 2 тижні літала додому", "навпаки. дівчина не кинула хлопця, таких треба цінувати", "Хтось писав уже, що вона на Олю Полякову схожа?".

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