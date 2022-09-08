Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть двое детей - Маша и Алиса. Маше уже 17 лет и она недавно поступила в западный ВУЗ. Не забывает дочь Поляковой и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила подшутить об отказе от учебы.

"Я отказалась от учебы за границей ради парня...", - написала Маша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Не поверишь, так и было", "Ха, а мой поступил вместе со мной за границу", "Как жизненно", "А такие есть?", "Я думала, что я одна такая, а теперь жалею, что не поехала", "И в итоге, это будет самой большой ошибкой", "О, моя дочь также отказалась ехать заграницу, потому что любовь", "Я думала я одна такая, только я год проучилась ,а потом перевелась в укр вуз ,и при этом каждые 2 недели летала домой", "наоборот. девушка не бросила парня, таких нужно ценить", "Кто-то писал уже что она на Олю Полякову похожа?".

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