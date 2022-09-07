Маша Полякова мечтала учиться в США, в Беркли, куда улетела Jerry Heil. Однако в результате поступила в другое учебное заведение.

В этом году старшая дочь украинской певицы и тренера "Голосу країни-12" Оли Поляковой поступила в музыкальный университет BMus в Лондоне. Но Мария отказалась от учебы за границей. Об этом она сообщила в видео на своей странице в TikTok.

Недавно стало известно, что Маша Полякова поступила в музыкальный университет BMus в Лондоне. Однако перед началом учебного года девушка решила отказаться от учебы. Причиной тому стал именно парень. Маша стремится быть вместе с любимым. Вероятно, теперь она будет учиться в Украине, но пока неизвестно, где именно.

Так, у себя в профиле 17-летняя девушка опубликовала видео с подписью: "Я отказалась от учебы за границей ради парня" под ритмичную музыку.

О возлюбленном девочки известно то, что его зовут Денис и он из Украины.

"В итоге это будет самой большой ошибкой", "Я тоже так сделала!", "О! Моя дочь также отказалась ехать учиться заграницу, потому что любофффффф", "Таких нужно ценить", - написали под признанием Маши Поляковой подписчики.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.



