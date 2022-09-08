Телеведучий та актор "Дизель Студіо" Дмитро Танкович, який родом із Білорусі, засудив російське вторгнення в Україну.

На своїй сторінці в Інстаграм шоумен виклав відео із зони бойових дій.

На кадрах українські військові сидять на зупинці громадського транспорту та тролять російських окупантів.

Воїни ЗСУ стверджують, що перебувають у Балаклії Харківської області.

«Сидимо в Балаклії, чекаємо на маршрутку на Бєлгород», - з гумором повідомив військовий на відео, а його побратими почали реготати.

"Ура!!! Слава Героям України!!!", "Бережіть себе, ви найкращі", "Красавчики", "Бережіть себе рідні 🙏 Низький уклін Вам Герої ❤️", - коментують кадри українці.

Зазначимо, що тимчасово окуповане місто Балаклія в Харківській області (на півдороги між Харковом та Слов'янськом) відучора стало «гарячою точкою» для росіян. За ще не підтвердженими Генштабом ЗСУ даними, у цьому районі на сході країни українські сили зуміли провести несподівано потужну атаку.

Ворожі телеграм-канали повідомляють про оперативне оточення там сил самарського та башкирського спецзагонів швидкого реагування (СОБР), і те, що ЗСУ розвивають наступ на Куп'янськ (на схід від Балаклії) та на Ізюм (на південний схід у напрямку Слов'янська).

Нагадаємо, що Дмитро Танкович розкрив секрет фірмового салату на Новий рік.

Як повідомляла Politeka, Танкович вразив кадрами з красунею-дружиною та дочкою у басейні.

Також Politeka писала, що Танкович постраждав у перший день відпустки з сім'єю.