Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, который родом из Беларуси, осудил российское вторжение в Украину.
На своей странице в Инстаграм шоумен выложил видео из зоны боевых действий.
На кадрах украинские военные сидят на остановке общественного транспорта и троллят российских оккупантов.
Воины ВСУ утверждают, что находятся в Балаклее Харьковской области.
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«Сидим в Балаклее, ждем маршрутку на Белгород», - с юмором сообщил военный на видео, а его побратимы принялись хохотать.
"Ура!!! Слава Героям Украины!!!", "Берегите себя, вы лучшие", "Красавчики", "Берегите себя родные 🙏 Низкий поклон Вам Герои ❤️", - комментируют кадры украинцы.
Отметим, что временно оккупированный город Балаклея в Харьковской области (на полдороги между Харьковом и Славянском) со вчерашнего дня стал «горячей точкой» для россиян. По еще не подтвержденным Генштабом ВСУ данным, в этом районе на востоке страны украинские силы сумели провести неожиданно мощную атаку.
Вражеские телеграм-каналы сообщают об оперативном окружении там сил самарского и башкирского спецотрядов быстрого реагирования (СОБР), и то, что ВСУ развивают наступление на Купянск (на восток от Балаклеи) и на Изюм (на юго-восток, в направлении Славянска).
Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.
Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.
Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.