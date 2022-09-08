Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, который родом из Беларуси, осудил российское вторжение в Украину.

На своей странице в Инстаграм шоумен выложил видео из зоны боевых действий.

На кадрах украинские военные сидят на остановке общественного транспорта и троллят российских оккупантов.

Воины ВСУ утверждают, что находятся в Балаклее Харьковской области.

«Сидим в Балаклее, ждем маршрутку на Белгород», - с юмором сообщил военный на видео, а его побратимы принялись хохотать.

"Ура!!! Слава Героям Украины!!!", "Берегите себя, вы лучшие", "Красавчики", "Берегите себя родные 🙏 Низкий поклон Вам Герои ❤️", - комментируют кадры украинцы.

Отметим, что временно оккупированный город Балаклея в Харьковской области (на полдороги между Харьковом и Славянском) со вчерашнего дня стал «горячей точкой» для россиян. По еще не подтвержденным Генштабом ВСУ данным, в этом районе на востоке страны украинские силы сумели провести неожиданно мощную атаку.

Вражеские телеграм-каналы сообщают об оперативном окружении там сил самарского и башкирского спецотрядов быстрого реагирования (СОБР), и то, что ВСУ развивают наступление на Купянск (на восток от Балаклеи) и на Изюм (на юго-восток, в направлении Славянска).

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.