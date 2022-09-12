Популярна артистка та "Холостячка" Злата Огневич розповіла про свої плани цього вечора.

Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостяк" Злата Огневич продовжує свої гастролі Україною та закордоном для підтримки українців. Також зірка часто показує в Інстаграмі, до яких цікавих ініціатив можуть приєднатися її фанати.

На цей раз Злата розповіла про новий концерт, який зовсім скоро зможуть відвідати українці. Багато хто також у мережі звернув увагу і на зовнішній вигляд артистки, яка нещодавно оновила зачіску.

«Івано-Франківськ! Побачимося сьогодні 🤍🕊 Тур #СВІТЛО триває!» – пише Злата під новим постом.

У мережі також відповідають: «Beautiful🙌; Жаль, що зараз не у своєму місті, дуже хочу на ваш концерт 🥺; Яка краса 😍; Супер🇺🇦💪; Love love🙂💕; Дуже гарна дівчина; Ну яка чарівна; Злата Огневич просто чудова співачка. Івано-Франківську сьогодні пощастило; Сонячна дівчинка; Чарівна красуня».

Також Злата похвалилася, як і з ким веселиться у вихідні. Співачка зізналася, що для неї це дещо в новинку та дуже хвилюючі емоції від цього вечора.

«Привіт із підземелля. Завжди мріяла тут побувати. Бачила лише зсередини вагона, в якому їздила до метро. Пам'ятаєте всі ці фільми жахів, коли невідома істота ковтає вагони чи про вампірів?».

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