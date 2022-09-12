Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостяк" Злата Огневич продовжує свої гастролі Україною та закордоном для підтримки українців. Також зірка часто показує в Інстаграмі, до яких цікавих ініціатив можуть приєднатися її фанати.
На цей раз Злата розповіла про новий концерт, який зовсім скоро зможуть відвідати українці. Багато хто також у мережі звернув увагу і на зовнішній вигляд артистки, яка нещодавно оновила зачіску.
«Івано-Франківськ! Побачимося сьогодні 🤍🕊 Тур #СВІТЛО триває!» – пише Злата під новим постом.
У мережі також відповідають: «Beautiful🙌; Жаль, що зараз не у своєму місті, дуже хочу на ваш концерт 🥺; Яка краса 😍; Супер🇺🇦💪; Love love🙂💕; Дуже гарна дівчина; Ну яка чарівна; Злата Огневич просто чудова співачка. Івано-Франківську сьогодні пощастило; Сонячна дівчинка; Чарівна красуня».
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Також Злата похвалилася, як і з ким веселиться у вихідні. Співачка зізналася, що для неї це дещо в новинку та дуже хвилюючі емоції від цього вечора.
«Привіт із підземелля. Завжди мріяла тут побувати. Бачила лише зсередини вагона, в якому їздила до метро. Пам'ятаєте всі ці фільми жахів, коли невідома істота ковтає вагони чи про вампірів?».
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