Популярная артистка и "Холостячка" Злата Огневич рассказала о своих планах на этот вечер.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостяк" Злата Огневич продолжает свои гастроли по Украине и заграницей для поддержки украинцев. Также звезда часто показывает в Инстаграм, к каким интересным инициативам могут присоединиться ее фанаты.

В этот раз Злата рассказала о новом концерте, который совсем скоро смогут посетить украинцы. Многие также в сети обратили внимание и на внешний вид артистки, которая недавно обновила прическу.

«Ивано-Франковск! Увидимся сегодня 🤍🕊 Тур #СВЕТ продолжается!» - пишет Злата под новым постом.

В сети также отвечают: «Beautiful🙌; Жаль, что сейчас не в своем городе, очень хочу на ваш концерт 🥺; Какая красота 😍; Супер🇺🇦💪; Love love🙂💕; Очень красивая девушка; Ну какая волшебная; Злата Огневич просто отличная певица. Ивано-Франковску сегодня повезло; Солнечная девочка; Очаровательная красавица😍».

Также Злата похвасталась, как и с кем веселится на выходных. Певица призналась, что для нее это несколько в новинку и очень волнующие эмоции от этого вечера.

«Привет из подземелья. Всегда мечтала тут побывать. Видела только изнутри вагона, в котором ездила в метро. Помните все эти фильмы ужасов, когда неизвестное существо глотает вагоны или еще про вампиров?».

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