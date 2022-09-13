Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася результатами нової фотосесії, яку влаштувала посеред Києва та звернулася до шанувальників для допомоги ЗСУ.

Як видно, на нових фотографіях Даша відображена в цікавих позах та незвичайному образі. Перед камерою вона з'явилася у спортивному вбранні – чорних лосинах та камуфляжній кофті, а на її ногах зручні кросівки. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Ульянова запропонувала шанувальникам свій спортивний марафон за донати на ЗСУ.

"Допомагаємо ЗСУ! Стаємо здоровішими, красивішими. Покращуємо свій емоційний стан. На фоні останніх подій, які переломали хід війни, де наші воїни перехватили ініціативу! Уся країна несамовито радіє, увесь світ в приємному шоці від наших супергероїв. Народ продовжує об’єднуватись і бути надійним тилом. Я також хочу долучитись до цього неймовірного дійства. І закликаю вас, моя прекрасна активна аудиторія, зробити це разом зі мною. Я пропоную вам те, що вмію робити найкраще: спорт, гімнастика, шпагат, стрейчинг за будь-який донат на ЗСУ", - написала блогерка.

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