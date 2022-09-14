Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостяк" Злата Огневич щодня показує в Інстаграм, як проводить свої будні. Артистка допомагає ЗСУ, проводить благодійні концерти та встигає показати цікаві образи в Інстаграм.

На цей раз перед черговим концертом Злата блиснула новим стилем перед камерами і похвалилася новиною. Наразі артистка активно їздить українськими містами, щоб підтримати громадян. Зірка також виконує нові пісні з майбутнього альбому, що привертає увагу.

«Значна частина коштів піде на допомогу ЗСУ! Тому купуйте квитки і робіть свій внесок у нашу гарну спільну справу! До зустрічі ✌🏽» - пише Злата в Інстаграм.

У мережі відреагували:

«Beautiful🙌 🇺🇦🕊; 😍люблю; My princess🙂💙💛; Злата Огнєвич наша чарівна співачка. Ми приречені на перемогу завдяки таким дівчатам; Богиня😍Люблю вас, Ви просто фантастично гарна💖🔥Зірочка чарівна🥰❤️✨Неповторна🔥; Неймовірна красуня крута брюнетка; 😍Красуня; Злато, Вам дуже пасує чорний колір 😍».

«Отримала багато відповідей і ось моя думка: ми маємо право жити, у нашому житті є місце кохання, танців, зустрічей із друзями, подорожами тощо. Але водночас ми не маємо права забувати, що війна триває!» – пише Огневич.

Нагадаємо, "Без цензури": Ольга Фреймут показала, чим тепер займається, і несподівано нарвалася на критику.

Як повідомляла Politeka, Топольський перед прем'єрою нового "Холостяка" несподівано розкрив свій секрет: "В мене є дуже...".

Також Politeka писала, що Катя Осадча звернулася до українців, потрібна допомога: "Дякую кожному, хто...".