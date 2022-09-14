Популярная артистка и главная героиня второй "Холостячки" Злата Огневич показала стильный образ в черном маленьком платье.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостяк" Злата Огневич каждый день показывает в Инстаграм, как проводит свои будни. Артистка помогает ВСУ, проводит благотворительные концерты и успевает показать интересные образы в Инстаграм.

В этот раз перед очередным концертом Злата блеснула новым стилем перед камерами и похвасталась новостью. Сейчас артистка активно ездит по украинским городам, чтобы поддержать граждан. Звезда также исполняет новые песни из грядущего альбома, чем привлекает внимание.

«Значительная часть средств пойдет на помощь ВСУ! Поэтому, покупайте билетики и делайте свой вклад в наше хорошее общее дело! До встречи ✌🏽» - пишет Злата в Инстаграм.

В сети отреагировали:

«Beautiful🙌 🇺🇦🕊; 😍люблю; My princess🙂💙💛; Злата Огневич наша волшебная певица. Мы обречены на победу благодаря таким девушкам; Богиня😍Обожаю вас, Вы просто фантастически хороша💖🔥Звездочка очаровательная🥰❤️✨Неповторимая🔥; Невероятная красавица крутая брюнетка; 😍Красавица; Злата, Вам очень подходит черный цвет 😍».

«Получила много ответов и вот мое мнение: мы имеем право жить, в нашей жизни есть место любви, танцам, встречам с друзьями, путешествиями и так далее. Но одновременно с этим мы не имеем права забывать, что война продолжается!» - пишет Огневич.

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