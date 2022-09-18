Як пише Politeka.net, Сінді Кроуфорд – легендарна модель 90-х років. Зірка має 21-річну доньку Каю Гербер, яка вже встигла піти стопами мами і стати відомою моделлю. Знаменитість часто бере участь у показах мод, знімається для глянцю, а також веде блог в Інстаграмі, де за нею стежать мільйони фанатів зі всього світу.
І Гербер намагається не розчаровувати фанатів, постійно поділяючись новими публікаціями у своєму блозі. А цього разу Кайя вирішила опублікувати пару фото, вразивши фігуркою в міні-сукні та босоніжках. Зірка стояла в коридорі, полонивши кожним вигином.
Фанати поставили понад 100 тисяч лайків та написали коментарі:
"Мамочки", "Це добре", "Ах".
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Повідомлялося, що Гербер вирішила похвалитися стильним чином у прозорому топі. Зірка позувала біля стіни, вражаючи вигинами.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Чудова", "Така класна", "Чарівна", "Що це за подію?".
Нагадаємо, 20-річна донька Сінді Кроуфорд влаштувала нічні розваги у Нью-Йорку, знявши на камеру
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