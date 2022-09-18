Как пишет Politeka.net, Синди Кроуфорд - легендарная модель 90-х годов. У звезды есть 21-летняя дочь Кайя Гербер, которая уже успела пойти по стопам мамы и стать известной моделью. Знаменитость часто участвует в показах мод, снимается для глянца, а также ведет блог в Инстаграм, где за ней следят миллионы фанатов из всего мира.

И Гербер старается не разочаровывать фанатов, постоянно делясь новыми публикациями в своем блоге. А в этот раз Кайя решила опубликовать пару фото, впечатлив фигуркой в мини-платье и босоножках. Звезда стояла в коридоре, пленя каждым изгибом.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мамочки", "Это хорошо", "Ах".

Сообщалось, что Гербер решила похвастаться стильным образом в прозрачном топе. Звезда позировала у стенки, впечатляя изгибами.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Такая классная", "Волшебная", "Что это за событие?".

Напомним, 20-летняя дочь Синди Кроуфорд устроила ночные развлечения в Нью-Йорке, сняв на камеру

А еще Politeka сообщала, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд избавилась от лишней одежды для раскованных фото

Также Politeka писала, что дочь Синди Кроуфорд в платье на тонких бретельках украсила обложку глянца



