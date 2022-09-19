У день прощання з королевою Єлизаветою II королівський двір оприлюднив нове відео, змонтоване з фотографій різного періоду її життя.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, політики, члени королівської родини, а також світові лідери зібралися на похорон королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві.

Серед тих, кто прибув на прощання - лідер Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит, президент і перша леді США Джо і Джилл Байдени, прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс, перша леді України Олена Зеленська.

Зазначимо, що принц і принцеса Уельська Вільям і Кейт взяли на прощання з королевою старших дітей: 9-річного Джорджа і 7-річну Шарлотту.

Вестмінстерське абатство стало місцем найщасливіших моментів королеви — тут пройшло її весілля з принцом Філіпом та її коронація. Тепер у цих стінах з нею прощається весь світ – церемонія проходить у прямому ефірі.

Після служби труну з тілом королеви розмістять у Віндзорі, в усипальниці поряд із її покійним чоловіком.

«Пам'ятаємо нашу королеву. Сьогодні люди з усієї Великобританії, Співдружності та всього світу віддадуть шану надзвичайному життю та правлінню Її Величності Королеви», - йдеться у коментарі до відео, опублікованому королівською родиною.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Так, на кадрах Єлизавету II можна побачити ще зовсім немовлям у матері на руках, в обіймах батька, на дитячому велосипеді, у день весілля з принцем Філіпом.

«Дякую за все, Ваша Величність», «Справді чудова дивовижна жінка, яка торкнулася наших сердець», «Найсумніше прощання. Дякую, за все», - пишуть у коментарях до відео користувачі Twitter.

Нагадаємо, Елізабет Александра Мері Віндзор народилася в Мейфері (Лондон) першою в родині герцога і герцогині Йоркських (пізніше король Георг VI і королева Єлизавета). Батько зійшов на престол у 1936 році після зречення престолу своїм братом, корони Едуарда VIII, що зробило Єлизавету ІІ імовірною спадкоємицею.

Здобула приватну освіту вдома та розпочала виконання державних обов'язків під час Другої світової війни, служачи у жіночому допоміжному територіальному корпусі (першою з жінок королівської родини служила у війську). У листопаді 1947 року вступила в шлюб з Філіпом Маунтбеттеном, колишнім принцом Греції та Данії. Шлюб тривав 73 роки до смерті чоловіка у квітні 2021 року, в ньому Єлизавета ІІ народила чотирьох дітей: Чарльза, короля Сполученого Королівства, Анну, принцесу Великої Британії, принца Ендрю, герцога Йоркського і принца Едварда, графа Вессекського.

Королева пішла з життя 8 вересня.

Також повідомлялося, про неприємний інцидент біля труни королеви.

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