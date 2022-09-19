В день прощания с королевой Елизаветой II королевский двор обнародовал новое видео, смонтированное по фотографиям разного периода ее жизни.

Напомним, сегодня, 19 сентября, политики, члены королевской семьи, а также мировые лидеры собрались на похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Среди прибывших на прощание - лидер Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, президент и первая леди США Джо и Джилл Байдены, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, первая леди Украины Елена Зеленская.

Принц и принцесса Уэльская Уильям и Кейт взяли на прощание с королевой старших детей: 9-летнего Джорджа и 7-летнюю Шарлотту.

Вестминстерское аббатство стало местом самых счастливых моментов королевы – здесь прошла ее свадьба с принцем Филиппом и ее коронация. Теперь в этих стенах с нею прощается весь мир – церемония проходит в прямом эфире.

После службы гроб с телом королевы разместят в Виндзоре, в усыпальнице рядом с ее покойным мужем.

«Помним нашу королеву. Сегодня люди со всей Великобритании, Содружества и всего мира воздадут честь чрезвычайной жизни и правлению Ее Величества Королевы», - говорится в комментарии к видео, опубликованном королевской семьей.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Так, на кадрах Елизавету II можно увидеть еще совсем крошкой у матери на руках, в объятиях отца, на детском велосипеде, в день свадьбы с принцем Филиппом.

«Спасибо за все, Ваше Величество», «Действительно прекрасная удивительная женщина, коснувшаяся наших сердец», «Самое печальное прощание. Спасибо за все», - пишут в комментариях к видео пользователи Twitter.

Напомним, Элизабет Александра Мэри Виндзор родилась в Мейфере (Лондон) первой в семье герцога и герцогини Йоркских (позже король Георг VI и королева Елизавета). Отец сошел на престол в 1936 году после отречения от престола своим братом, короны Эдуарда VIII, что сделало Елизавету II вероятной наследницей.

Получила частное образование дома и приступила к выполнению государственных обязанностей во время Второй мировой войны, служа в женском вспомогательном территориальном корпусе (первой из женщин королевской семьи служила в армии). В ноябре 1947 года вступила в брак с Филиппом Маунтбеттеном, бывшим принцем Греции и Дании. Брак длился 73 года до смерти мужа в апреле 2021 года, в нем Елизавета II родила четырех детей: Чарльза, короля Соединенного Королевства, Анну, принцессу Великобритании, принца Эндрю, герцога Йоркского и принца Эдварда, графа Вессекского.

Королева ушла из жизни 8 сентября.

Также сообщалось, о неприятном инциденте у гроба королевы.

Кроме того, Politeka.net писала об обсуждении в Сети последнего прижизненного фото королевы.