Напомним, сегодня, 19 сентября, политики, члены королевской семьи, а также мировые лидеры собрались на похороны королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.
Среди прибывших на прощание - лидер Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, президент и первая леди США Джо и Джилл Байдены, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, первая леди Украины Елена Зеленская.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
В маршрутке дыра, люди лежат на земле: появились кадры с места масштабного ДТП в Одессе
Кароль спровоцировала споры среди украинцев из-за нового видео: "Некоторые слова не в тему"
"ОДКБ ПНХ": первая страна взбунтовалась против "путинского НАТО"
Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новым заявлением: "Нет и не может быть сейчас..."
Принц и принцесса Уэльская Уильям и Кейт взяли на прощание с королевой старших детей: 9-летнего Джорджа и 7-летнюю Шарлотту.
Вестминстерское аббатство стало местом самых счастливых моментов королевы – здесь прошла ее свадьба с принцем Филиппом и ее коронация. Теперь в этих стенах с нею прощается весь мир – церемония проходит в прямом эфире.
После службы гроб с телом королевы разместят в Виндзоре, в усыпальнице рядом с ее покойным мужем.
«Помним нашу королеву. Сегодня люди со всей Великобритании, Содружества и всего мира воздадут честь чрезвычайной жизни и правлению Ее Величества Королевы», - говорится в комментарии к видео, опубликованном королевской семьей.
Так, на кадрах Елизавету II можно увидеть еще совсем крошкой у матери на руках, в объятиях отца, на детском велосипеде, в день свадьбы с принцем Филиппом.
«Спасибо за все, Ваше Величество», «Действительно прекрасная удивительная женщина, коснувшаяся наших сердец», «Самое печальное прощание. Спасибо за все», - пишут в комментариях к видео пользователи Twitter.
Напомним, Элизабет Александра Мэри Виндзор родилась в Мейфере (Лондон) первой в семье герцога и герцогини Йоркских (позже король Георг VI и королева Елизавета). Отец сошел на престол в 1936 году после отречения от престола своим братом, короны Эдуарда VIII, что сделало Елизавету II вероятной наследницей.
Получила частное образование дома и приступила к выполнению государственных обязанностей во время Второй мировой войны, служа в женском вспомогательном территориальном корпусе (первой из женщин королевской семьи служила в армии). В ноябре 1947 года вступила в брак с Филиппом Маунтбеттеном, бывшим принцем Греции и Дании. Брак длился 73 года до смерти мужа в апреле 2021 года, в нем Елизавета II родила четырех детей: Чарльза, короля Соединенного Королевства, Анну, принцессу Великобритании, принца Эндрю, герцога Йоркского и принца Эдварда, графа Вессекского.
Королева ушла из жизни 8 сентября.
Также сообщалось, о неприятном инциденте у гроба королевы.
Кроме того, Politeka.net писала об обсуждении в Сети последнего прижизненного фото королевы.