Королева Єлизавета II до останніх днів життя продовжувала виконувати свої обов'язки, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.

Так, 6 вересня її Величність прийняла в Балморалі відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона і призначила нового главу уряду Ліз Трасс. В ході ауіденції Єлизавета II потиснула Ліз Трасс руку і доручила сформувати новий кабінет.

Саме в цей день і було зроблено останнє прижиттєве фото монарха, яка найдовше правила в Європі, Єлизавети ІІ. Королева постала перед об'єктивом фотокамери Джейна Барлоу в Зеленій вітальні замку в дуже домашньому вигляді: картатій спідниці, сірій кофті на гудзиках та білій блузі.

З того часу на публіці її вже ніхто не бачив.

Як відомо, королева Єлизавета II померла на 97 році життя 8 вересня в Балморалі (Шотландія) у сімейному замку в оточенні дітей та онуків.

«Справжня Корольова до останнього подиху. RIP Your Majesty», «Вона була королевою і померла Королевою!», «Навіть красивіша і привабливіша, ніж дехто у 73», «Неймовірна жінка», «Дай Бог усім дожити до такого віку у мирі та здоров'ї», «Ми любили і любимо тебе, бабусю. Царство тобі небесне, спочивай миром», - коментують знімок користувачі соцмереж.

Нагадаємо, поховають королеву 19 вересня, церемонія пройде у Вестмінстерському абатстві.

За деякими даними, глав іноземних держав та їх подружжя, які прямують до Лондона на похорон королеви Єлизавети II, попросили прибути до Великобританії комерційними рейсами та заборонили використовувати гелікоптери для пересування.

У внутрішніх документах зазначено, що на похорон Єлизавети II запросили лише іноземних лідерів та їхніх партнерів. У Британії очікують, що Вестмінстерське абатство буде переповнене, тому від країн можуть бути присутніми лише один високопоставлений член делегації разом зі своїм партнером.

Якщо у глав держав немає можливості прибути до Британії, вони мають право

відправити замість себе іншого представника. Наприклад, міністра чи главу уряду.

Також нагадаємо, що тим часом Путін готується до нового етапу війни.