Конфлікт між Олегом Скрипкою та Дугіним стався близько 24 років тому в одному з московських клубів.

Соліст рок-гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів про те, як "надавав підсрачників" росіянину пропагандисту Дугіну у минулому. Артист запевнив, що надавав опоненту стусанів і принизив словесно.

Своїми думками Олег Скрипка поділився в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк для її однойменного YouTube-каналу .

Конфлікт стався близько 24 років тому в одному із московських клубів. Фронтмен колективу згадав, що бійка сталася 1998 чи 1999 року, коли в Росії дуже добре ставилися до українців. За його словами, почути нинішні тези кремля в Москві було дико, адже в столиці росії привітно зустрічали українців.

"Це був період дуже хорошого ставлення росіян до українців. Я так розумію, тоді у сценарії кремля "хороших українців" було багато, а "поганих" – мало. Ми виступали у хорошому клубі, і мій бізнес був переважно в Москві. Симпатія була велика до моїх пісень, гурту, до українців. І тут голосочок: "Хохли, додому". Це було дуже дивно", - розповів Олег Скрипка.

Артист згадав, що спустився до Дугіна зі сцени, щоб з'ясувати, чому він принижує українців, на що той почав кричати та емоційно доводити, що українці – "недонація". Скрипка почав аргументувати йому, що він ніхто, неправий, і давати стусанів.

"І охоронці, і всі, хто був навколо, стали на мій бік. Ще дали пару стусанів Дугіну, і він був записаний, що більше ніколи туди не потрапить. І власник клубу вибачився, і додаткове пиво було виставлено всьому колективу. Він тоді вже був радником путіна", – згадав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що відомий рок-музикант Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син відомого рок-музиканта Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.



