Мати актора Марія Лі додала, що вбивство її сина розслідується як військовий злочин.

Український актор Паша Лі загинув 6 березня. Повідомлялося, що після вторгнення росії він приєднався до лав ЗСУ і помер від куль окупантів. Однак його мати розповіла прес-службі НСЖУ, що все це неправда.

Фотографії, де Пашу зображено у військовій формі, були зроблені під час зйомок фільму Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". Він не служив у теробороні, а працював у волонтерському штабі міської ради.

Вона розповіла, що її син помер не від рук снайпера та не знімав свій бронежилет, щоб віддати дитині.

"Мені потрібна правда про сина, а не легенди! Спочатку про нього писали, ніби він служив у територіальній обороні, потім - ніби загинув від кулі снайпера, віддавши свій бронежилет. Це все - неправда", - наголосила мама актора.

Марія Лі додала, що вбивство її сина розслідується як військовий злочин, оскільки він був цивільним. Паша мешкав в Ірпені, перед евакуацією він з іншими волонтерами вирішив заїхати додому. Та частина міста вже була окупована росіянами.

Коли вони їхали, їхню машину розстріляли. Двом іншим волонтерам вдалося врятуватись. Ірині та Тарасу окупанти під прицілом автомата наказали тікати, а Пашу забрати не дозволили. За кілька днів українці відшукали тіло загиблого актора.

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