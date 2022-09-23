Фронтмен "Воплей Відоплясова" Олег Скрипка з'явився у компанії українського артиста та зізнався, що ніколи до нього серйозно не ставився, але все змінилося після 24 лютого.

Як пише Politeka.net, у себе на сторінці в Instagram Олег Скрипка виклав фото, де позує в компанії музиканта Колі Серга та актора Даніеля Салема. Обидва артисти родом з Одеси.

За словами фронтмена ВВ, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Коля Серга вразив його дуже сильно.

"Мій дружбан - Коля Серга. Він талановитий артист, дуже хороша людина. Я давно його знаю і поважаю. Російськомовний одесит. Прикольний, душевний. Але я до одеситів ніколи серйозно не ставився. Бо думав: ну, жертви російської пропаганди... Пам'ятник Катерині, вся ця їхня історія... І тут Коля Серга – опачки! 24 лютого він переходить українською мовою, пише чудові пісні та поезію і йде до ЗСУ. Я ніколи, ніколи не міг на це чекати від Колі! Я його знав, але виявляється, це справжня сильна людина. Він розуміє, що і як відбувається на планеті і", – зізнався Олег Скрипка.

Також музикант висловився про Даніеля Салема і розповів, що потрапив під обстріл російських окупантів у Миколаївській області.

«Ще отримав легку контузію. Його автомобіль розстріляли просто на ходу. Я пишаюся своїми друзями, справжніми патріотами», - наголосив він.

Нагадаємо, росіяни зривають концерти Олега Скрипки в Німеччині, але не тут було, співак поділився новими деталями: "Ми перемогли"

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською мовою, не українцями.