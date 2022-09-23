Как пишет Politeka.net, у себя на странице в Instagram Олег Скрипка выложил фото, где позирует в компании музыканта Коли Серга и актера Даниэля Салема. Оба артиста родом из Одессы.
По словам фронтмена ВВ, после полномасштабного вторжения рф в Украину Коля Серга поразил его очень сильно.
«Мой дружбан – Коля Серга. Он талантливый артист, очень хороший человек. Я давно его знаю и уважаю. Русскоязычный одессит. Прикольный, душевный. Но я к одесситам никогда серьезно не относился. Потому что думал: ну, жертвы русской пропаганды. Памятник Екатерине, вся их история... И тут Коля Серьга – опачки!– переходит на украинский язык, пишет прекрасные песни и поэзию и идет в ВСУ. Я никогда, никогда не мог этого ждать от Коли! Я его знал, но оказывается, это настоящий сильный человек. Он понимает, что и как происходит на планете", – признался Олег Скрипка.
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Также музыкант высказлся о Даниэле Салеме и рассказал, что тот попал под обстрел российских оккупантов в Николаевской области.
«Еще получил легкую контузию. Его автомобиль расстреляли прямо на ходу. Я горжусь своими друзьями, настоящими патриотами», - отметил он.
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Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.