Фронтмен "Воплей Видоплясова" Олег Скрипка появился в компании украинских артистов из Одессы и признался, что никогда к ним серьезно не относился, но всё изменилось после 24 февраля.

Как пишет Politeka.net, у себя на странице в Instagram Олег Скрипка выложил фото, где позирует в компании музыканта Коли Серга и актера Даниэля Салема. Оба артиста родом из Одессы.

По словам фронтмена ВВ, после полномасштабного вторжения рф в Украину Коля Серга поразил его очень сильно.

«Мой дружбан – Коля Серга. Он талантливый артист, очень хороший человек. Я давно его знаю и уважаю. Русскоязычный одессит. Прикольный, душевный. Но я к одесситам никогда серьезно не относился. Потому что думал: ну, жертвы русской пропаганды. Памятник Екатерине, вся их история... И тут Коля Серьга – опачки!– переходит на украинский язык, пишет прекрасные песни и поэзию и идет в ВСУ. Я никогда, никогда не мог этого ждать от Коли! Я его знал, но оказывается, это настоящий сильный человек. Он понимает, что и как происходит на планете", – признался Олег Скрипка.

Также музыкант высказлся о Даниэле Салеме и рассказал, что тот попал под обстрел российских оккупантов в Николаевской области.

«Еще получил легкую контузию. Его автомобиль расстреляли прямо на ходу. Я горжусь своими друзьями, настоящими патриотами», - отметил он.

Напомним, россияне срывают концерты Олега Скрипки в Германии, но не тут то было, певец поделился новыми деталями: "Мы победили"

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.