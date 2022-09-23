Як пише Politeka.net, кіт Степан – зірка інтернету з Харкова. Зараз за сторінкою кота стежать понад мільйон людей, а репостилі харизматичного кота до себе на сторінку такі голлівудські зірки, як Брітні Спірс. Після початку війни господині разом із котом довелося евакуюватися з України. А тепер стало відомо, що Степан повернувся додому, але вже до Львова. Про це повідомив "ЖВЛ" у себе на сторінці.
Милі новини в стрічку.
Цей день настав! Кіт Степан повернувся до України.
В обліковому записі блогера-мільйонника Степана з'явилися свіжі фото зі Львова.
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Брейкінг Ньюз! Я, Кіт Степан, повернувся до України. Я впевнений, що кожен, хто любить свою Батьківщину, може бути корисним. Особливо коти» - написано на сторінці кота. Також кіт-блогер використатиме свою сторінку ще й для благодійності.
Вітаємо Степана вдома", - написано було у публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"А я днями згадувала про Степана. Привіт Степане, раді вітати тебе на батьківщині".
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