Как пишет Politeka.net, кот Степан - звезда интернета из Харькова. Сейчас за страничкой кота следят более миллиона человек, а репостили харизматичного кота к себе на страничку такие голливудские звезды, как Бритни Спирс. После начала войны хозяйке вместе с котом пришлось эвакуироваться из Украины. А теперь стало известно, что Степан вернулся домой, но только уже во Львов. Об этом сообщил "ЖВЛ" у себя на страничке.
"Милые новости в ленту.
Этот день настал! Кот Степан вернулся в Украину.
В аккаунте блогера-миллионника Степана появились свежие фото из Львова.
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Брейкинг ньюз! Я, Кот Степан, вернулся в Украину. Я уверен, что каждый, кто любит свою Родину, может быть полезен. Особенно коты» - написано на странице кота. Также кот-блогер будет использовать свою страницу еще и для благотворительности.
Поздравляем Степана дома", - написано было в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"А я на днях вспоминала о Степане. Привет Степане, рады приветствовать тебя на родине".
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