Легендарный кот Степан, который прославился на весь мир, вернулся в Украину.

Как пишет Politeka.net, кот Степан - звезда интернета из Харькова. Сейчас за страничкой кота следят более миллиона человек, а репостили харизматичного кота к себе на страничку такие голливудские звезды, как Бритни Спирс. После начала войны хозяйке вместе с котом пришлось эвакуироваться из Украины. А теперь стало известно, что Степан вернулся домой, но только уже во Львов. Об этом сообщил "ЖВЛ" у себя на страничке.

"Милые новости в ленту.

Этот день настал! Кот Степан вернулся в Украину.

В аккаунте блогера-миллионника Степана появились свежие фото из Львова.

Брейкинг ньюз! Я, Кот Степан, вернулся в Украину. Я уверен, что каждый, кто любит свою Родину, может быть полезен. Особенно коты» - написано на странице кота. Также кот-блогер будет использовать свою страницу еще и для благотворительности.

Поздравляем Степана дома", - написано было в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А я на днях вспоминала о Степане. Привет Степане, рады приветствовать тебя на родине".

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