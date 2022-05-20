Вчера вечером сеть впечатлили кадры из важного мероприятия, прошла церемония вручения в рамках Каннского кинофестиваля. Именно там кот Степан, который получил всемирную известность и стал героем мемов после репоста его страницы певицей Бритни Спирс, получил награду.

«Спасибо всем! Я очень-очень счастлив», - отметила хозяйка кота в Инстаграм, опубликовав фото питомца с наградой. Степан стал настоящей звездой вечера и позировал папарацци в бабочке цветов флага Украины.

Вручала статуэтку хозяйке кота певица и бизнесвумен Санта Димопулос. Артистка была покорена харизматичностью харьковского котика:

«Вручала награду этому нереальному персонажу. Животные намного лучше людей. Где бы мы не были, наша цель доносить людям что происходит в нашей стране. Вчера прошло благотворительное мероприятие, где награждали блогеров со всего мира. Мне посчастливилось вручать награду уникальному @loveyoustepan ❤️ Потому что, как я отметила на сцене, многие животные гораздо лучше людей 😄» - написала Санта под кадрами из своего эпичного выхода в свет.

Напомним, знаменитый харьковский кот Степан, который полюбился украинцам и стал звездой соцсетей, вынужденно переехал с хозяйкой во Францию. Теперь кота, которого на своей странице показала даже поп-звезда Бритни Спирс, получил престижную премию блогеров в Каннах.

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