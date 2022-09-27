Як пише Politeka.net , погану новину повідомив фронтмен гурту Олег Скрипка на особистій сторінці в Інстаграм.
Так, рок-колектив «Воплі Відоплясова» мали дати низку благодійних концертів у Фінляндії та Естонії, проте вони не відбудуться найближчим часом. Виступів не буде, за словами Скрипки, через загострення ситуації на кордонах.
Проте концерти не скасовуються, а переносяться на невизначений час.
«Друзі, ми знаємо як сильно Ви чекали на наш виступ в Фінляндії та Естонії. Але в зв‘язку із загостреною ситуацією на кордонах, ми вимушені перенести концерти на невизначений термін », - повідомив музикант.
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Олег Скрипка пообіцяв назвати дати нових концертів, як тільки їх буде визначено.
Користувачі мережі здивовані.
А що там на кордонах? 😮 росіяни хлинули??😮», - Запитують вони.
Нагадаємо, що росіяни зривають концерти Олега Скрипки в Німеччині, але не тут було, співак поділився новими деталями: "Ми перемогли"
Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя гурт "Воплі Відоплясова" та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.
Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.