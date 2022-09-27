Из-за обострения ситуации на границах украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» не сможет выступить с концертами в Финляндии и Эстонии.

Как пишет Politeka.net, плохую новость сообщил фронтмен группы Олег Скрипка на личной странице в Инстаграм.

Так, рок-коллектив «Вопли Видоплясова» должны были дать ряд благотворительных концертов в Финляндии и Эстонии, однако они не состоятся в ближайшее время. Выступлений не будет, по словам Скрипки, из-за обострение ситуации на границах.

Однако концерты не отменяются, а переносятся на неопределенное время.

«Друзья, мы знаем, как сильно Вы ожидали нашего выступления в Финляндии и Эстонии. Но в связи с обостренной ситуацией на границах мы вынуждены перенести концерты на неопределенный срок», - сообщил музыкант.

Олег Скрипка пообещал назвать даты новых концертов, как только они будет определены.

Пользователи сети в недоумении.

«А что там на границах? 😮 россияне хлынули??😮», - спрашивают они.

Напомним, что россияне срывают концерты Олега Скрипки в Германии, но не тут то было, певец поделился новыми деталями: "Мы победили"

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.