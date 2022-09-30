Російський співак, музикант, лідер гурту «Ногу звело» Макс Покровський записав емоційне відео, звернувшись до тих, хто ще нещодавно підтримував війну проти України, а тепер тікає від мобілізації.

«Зараз багато хто тікає від мобілізації. Різні люди, різні долі. Але є серед них і ті, які залишали огидні коментарі на моїх сторінках у соцмережах», - заявив Покровський на своїй сторінці в Instagram, звертаючись до співвітчизників.

За його словами, йому погрожували фізичною розправою і писали: «Кому ти там потрібен?», «Будеш на колінах стояти просити, щоб тобі дали повернутися».

Зазначимо, що Макс Покровський після 24 лютого підтримав Україну, випустив п'ять антивоєнних пісень: "Нам не потрібна війна!", "Покоління Z", "Назад, Росія!", "Україна", "Буква Zю". Зараз співак живе в США.

«Х... ви тепер біжите? Вас не хвилювали українські життя. Ви рятуєте власну шкуру тоді, коли біда прийшла до вашої оселі», - звернувся Макс Покровський до росіян.

Також музикант поцікавився у росіян, навіщо вони тепер зривають георгіївські стрічки та знаки Z зі своїх автомобілів на пропускних пунктах на кордоні.

"Тепер ваша черга думати про те, кому ви там потрібні. Ваша черга думати, перед ким ви стоятимете на колінах, щоб вам дали повернутися", - емоційно заявив Макс Покровський.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Зазначимо, з моменту оголошення Путіним мобілізації Росію залишило понад 200 тисяч людей.

Близько 100 тисяч росіян перетнули кордон Казахстану за останній тиждень, заявив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожеєв. Гузино-російський кордон перетнули не менше 53 136 осіб, згідно з опублікованими даними МВС Грузії. У Євросоюз в'їхало майже 66 тисяч росіян, за даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex.

У цю інформацію не включені дані з Монголії та Вірменії, куди останніми днями також виїжджали громадяни Росії.

Нагадаємо, з'явилися подробиці та відео "котла" у районі Лимана.

Також повідомлялося, що новомобілізований росіянин, потрапивши в полон ЗСУ, вибачився перед українським народом.

Крім того, Politeka.net писала, як у російських містах почали прозрівати після повісток для чоловіків та синів.