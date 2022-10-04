Так, Сергій Притула припустив, що Ілон Маск пропускав уроки з історії, пише Politeka.net.
«Ілон, мужик. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські», - написав Притула у Twitter.
Нагадаємо, що Ілон Маск після скандалу, що вибухнув, уже встиг зробити нову заяву. Так, Ілон запевнив, що, як і раніше, підтримує Україну і пояснив, що саме його непокоїть.
"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Готівкові затрати SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні на даний момент становить близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка росії становить 0 доларів. Зрозуміло, що ми за Україну", - написав Ілон Маск у своєму Twitter.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Зірка "Євробачення" Руслана вразила українців новими кадрами з-за кордону: "Це важко, але..."
Шкодував, що почав з України: масштабний план Путіна зазнає краху
Наймолодшому було 18 років: з'явилися фото з місця трагічної загибелі п'ятьох людей
Біда з відомим актором та бійцем ЗСУ, з'явилися подробиці та фото: "Це сталося в тилу..."
Також нагадаємо, що в Офісі президента України пояснили причину таких дивних заяв Ілона Маска.
Раніше Сергій Притула висловився про українців, незадоволених "народним супутником".
Також повідомлялося про звернення Притули до українських політиків.