Телеведучий та волонтер Сергій Притула відреагував на скандальні заяви Ілона Маска щодо того, що Україна має віддати росії Крим.

Так, Сергій Притула припустив, що Ілон Маск пропускав уроки з історії, пише Politeka.net.

«Ілон, мужик. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські», - написав Притула у Twitter.

Нагадаємо, що Ілон Маск після скандалу, що вибухнув, уже встиг зробити нову заяву. Так, Ілон запевнив, що, як і раніше, підтримує Україну і пояснив, що саме його непокоїть.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Готівкові затрати SpaceX на запуск і підтримку Starlink в Україні на даний момент становить близько 80 мільйонів доларів. Наша підтримка росії становить 0 доларів. Зрозуміло, що ми за Україну", - написав Ілон Маск у своєму Twitter.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Також нагадаємо, що в Офісі президента України пояснили причину таких дивних заяв Ілона Маска.

Раніше Сергій Притула висловився про українців, незадоволених "народним супутником".

Також повідомлялося про звернення Притули до українських політиків.