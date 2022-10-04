Український телеведучий Григорій Решетник промовисто показав, чому Ілон Маск не зможе стати наступним героєм шоу "Холостяк".

Як пише Politeka.net, американський мільярдер та винахідник Ілон Маск запропонував віддати частину наших територій країні-окупанту, чим розлютив українців. У мережі миттєво почали глузувати з Маски та його ганебних заяв.

Не залишилася осторонь провідних популярних шоу на каналі СТБ Горігор'ї Решетник. Він потролив американського мільярдера на свій лад.

У себе в Instagram ведучий виклав фото Маска, зроблена на борту яхти.

Засновник Tesla позує без сорочки в одних плавках, які він прикрив рушником. Його тіло виглядає дуже в'ялим і брезким.

«А міг би бути наступним Холостяком», - знущався Решетник з Ілона Маска.

Користувачі мережі висловили свою думку, що думають про американця.

"І ні) заслуговує тільки "давай одружимося" на рашистському першому",

"Так він і зараз у топі, ви про що!? Вигулює моделей, актрис... тому про нього точно не варто так турбуватися",

"Все-таки не дотягнув)) не пройшов кастинг)",

"Нехай іде слідом за російським кораблем",

" Тут він більше на жириновського схожий, теж г*вно!",

"Жирний клоун",

"Він не білий, він прозорий", - жартують у мережі.