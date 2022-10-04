Як пише Politeka.net, американський мільярдер та винахідник Ілон Маск запропонував віддати частину наших територій країні-окупанту, чим розлютив українців. У мережі миттєво почали глузувати з Маски та його ганебних заяв.
Не залишилася осторонь провідних популярних шоу на каналі СТБ Горігор'ї Решетник. Він потролив американського мільярдера на свій лад.
У себе в Instagram ведучий виклав фото Маска, зроблена на борту яхти.
Засновник Tesla позує без сорочки в одних плавках, які він прикрив рушником. Його тіло виглядає дуже в'ялим і брезким.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Боже, він мене вб'є за це": дружина Мірзояна Матвієнко несподівано розповіла подробиці про близькість із чоловіком онлайн
Маски повертаються, опубліковано термінове звернення: де і кого з українців стосується
"Напевно, це і є пекло": опубліковано уривок із щоденника окупанта з описом боїв та розстріла своєї ж колони
Наймолодшому було 18 років: з'явилися фото з місця трагічної загибелі п'ятьох людей
«А міг би бути наступним Холостяком», - знущався Решетник з Ілона Маска.
Користувачі мережі висловили свою думку, що думають про американця.
"І ні) заслуговує тільки "давай одружимося" на рашистському першому",
"Так він і зараз у топі, ви про що!? Вигулює моделей, актрис... тому про нього точно не варто так турбуватися",
"Все-таки не дотягнув)) не пройшов кастинг)",
"Нехай іде слідом за російським кораблем",
" Тут він більше на жириновського схожий, теж г*вно!",
"Жирний клоун",
"Він не білий, він прозорий", - жартують у мережі.