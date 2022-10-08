Як пише Politeka.net , відео відомий шоумен та зірка тревел-шоу «Орел і решка» виклав у себе в Інстаграм.
У кадрі Бідняков попозував із сумними обличчям та сумними очима, зображуючи міфічну істоту Бавовнятка, яка підриває військові бази, склади та мости російських окупантів. Відео супроводжувалося пісні у виконанні Крістіни Соловій «Хто як не ти, спалити мости».
"Втомився", - лаконічно підписав ведучий.
Українці оцінили тонкий гумор зірки «Орел і Решка», коментарів було дуже багато.
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"Андрію, ти що? 😅🔥",
"кращий, тонко",
"Я завжди в тебе вірила",
"Мости горять красиво",
"Бавовнятко пришло",
"Красавчик 👌, нехай горять вони всі в пеклі, як воно горить.....",
"Ніхто не будуватиме, що пропало те пропало",
"Пісня заграла новими фарбами", - пишуть у мережі.
У коментарі прийшла відома співачка Даша Астаф'єва, яка пожартувала: "Та не переймайся ти так через ті вареники… ".
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