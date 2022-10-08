Український ведучий Андрій Бедняков тонко потролив росіян після вибуху на Кримському мосту, який пролунав після ювілею кремлівського диктатора.

Як пише Politeka.net , відео відомий шоумен та зірка тревел-шоу «Орел і решка» виклав у себе в Інстаграм.

У кадрі Бідняков попозував із сумними обличчям та сумними очима, зображуючи міфічну істоту Бавовнятка, яка підриває військові бази, склади та мости російських окупантів. Відео супроводжувалося пісні у виконанні Крістіни Соловій «Хто як не ти, спалити мости».

"Втомився", - лаконічно підписав ведучий.

Українці оцінили тонкий гумор зірки «Орел і Решка», коментарів було дуже багато.

"Андрію, ти що? 😅🔥",

"кращий, тонко",

"Я завжди в тебе вірила",

"Мости горять красиво",

"Бавовнятко пришло",

"Красавчик 👌, нехай горять вони всі в пеклі, як воно горить.....",

"Ніхто не будуватиме, що пропало те пропало",

"Пісня заграла новими фарбами", - пишуть у мережі.

У коментарі прийшла відома співачка Даша Астаф'єва, яка пожартувала: "Та не переймайся ти так через ті вареники… ".

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