Рано утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено. На месте работают экстренные службы россии.
Украинский ведущий Григорий Решетник вспомнил, что еще 17 августа написал пророческое стихотворение.
«Это утро настало», - отметил телеведущий у себя в Инстаграм.
«Ще п’ята ранку - вже не сплю
Не хочеться та й вже не спиться
Чекаю я бавовни на мосту
Вона вже місяць мені сниться», - поделился он.
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В комментариях разгорелись жаркие дискуссии по поводу "хлопка" на крымском мосту. Многие отметили, что после таких хороших новостей смело можно запускать шоу «Холостяк-12».
«Ты пророк и экстрасенс», - ответила жена Решетника Кристина.
«Вообще не хочу уезжать из Крыма»,
«После таких новостей можно уже запускать Холостяка»,
«На это можно смотреть вечно»,
«И еще хорошо бы было, если б так горела Москва», - высказываются в сети.
Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника хвастнула отдыхом в Одессе.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила украинцев домашними кадрами.
Также Politeka писала, что Решетник вновь обратился к украинцам по поводу переноса премьеры "Холостяка".