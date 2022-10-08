Украинский телеведущий Григорий Решетник отреагировал на взрыв и пожар на мосту через Керченский пролив.

Рано утром, 8 октября, на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, обрушилась часть автомобильного моста. Загорелись несколько цистерн с топливом, движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено. На месте работают экстренные службы россии.

Украинский ведущий Григорий Решетник вспомнил, что еще 17 августа написал пророческое стихотворение.

«Это утро настало», - отметил телеведущий у себя в Инстаграм.

«Ще п’ята ранку - вже не сплю

Не хочеться та й вже не спиться

Чекаю я бавовни на мосту

Вона вже місяць мені сниться», - поделился он.

В комментариях разгорелись жаркие дискуссии по поводу "хлопка" на крымском мосту. Многие отметили, что после таких хороших новостей смело можно запускать шоу «Холостяк-12».

«Ты пророк и экстрасенс», - ответила жена Решетника Кристина.

«Вообще не хочу уезжать из Крыма»,

«После таких новостей можно уже запускать Холостяка»,

«На это можно смотреть вечно»,

«И еще хорошо бы было, если б так горела Москва», - высказываются в сети.

Напомним, что жена ведущего "Холостяка" Решетника хвастнула отдыхом в Одессе.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила украинцев домашними кадрами.

Также Politeka писала, что Решетник вновь обратился к украинцам по поводу переноса премьеры "Холостяка".