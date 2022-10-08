Как пишет Politeka.net, видео известный шоумен и звезда тревел-шоу «Орел и решка» выложил у себя в Инстаграм.
В кадре Бедняков попозировал с грустными лицом и печальными глазами, изображая мифическое существо Бавовнятко, которое взрывает военные базы, склады и мосты российских оккупантов. Видео сопровождалось песне в исполнении Кристины Соловий «Хто як не ти, спалить мости».
«Устал», - лаконично подписал ведущий.
Украинцы оценили тонкий юмор звезды «Орел и Решка», комментариев было огромное количество.
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"Андрей, ты что ли?😅🔥",
"лучший, тонко",
"Я всегда в тебя верила",
"Мосты горят красиво",
"Бавовнятко пришло",
"Красавчик 👌, пусть горят они все в аду, как оно горит.....",
"Никто не будет строить , что пропало то пропало",
"Песня заиграла новыми красками", - пишут в сети.
В комментарии пришла известная певица Даша Астафьева, которая пошутила: "Да не волнуйся ты так из-за этих вареников…".
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