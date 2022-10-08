Украинский ведущий Андрей Бедняков тонко потроллил россиян после взрыва на Крымском мосту, который прогремел после юбилея кремлевского диктатора.

Как пишет Politeka.net, видео известный шоумен и звезда тревел-шоу «Орел и решка» выложил у себя в Инстаграм.

В кадре Бедняков попозировал с грустными лицом и печальными глазами, изображая мифическое существо Бавовнятко, которое взрывает военные базы, склады и мосты российских оккупантов. Видео сопровождалось песне в исполнении Кристины Соловий «Хто як не ти, спалить мости».

«Устал», - лаконично подписал ведущий.

Украинцы оценили тонкий юмор звезды «Орел и Решка», комментариев было огромное количество.

"Андрей, ты что ли?😅🔥",

"лучший, тонко",

"Я всегда в тебя верила",

"Мосты горят красиво",

"Бавовнятко пришло",

"Красавчик 👌, пусть горят они все в аду, как оно горит.....",

"Никто не будет строить , что пропало то пропало",

"Песня заиграла новыми красками", - пишут в сети.

В комментарии пришла известная певица Даша Астафьева, которая пошутила: "Да не волнуйся ты так из-за этих вареников…".

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