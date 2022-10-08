Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", активно веде свою сторінку в соцмережах. За життям артистки в Інстаграм стежать понад 830 тисяч фоловерів.

Мішина стежить за своїм фізичним та духовним станом і подає гарний приклад своїм шанувальникам. А ще вона не мовчить про війну в Україні, що не до вподоби громадянам країни-агресора.

Наразі Ксенія з сумом розповіла про проблему. Зробила це вона сидячи у ванній кімнаті.

"Я зрозуміла, що давно не приймала ванну, а ще моя сторінка в тіньовій бані", - зізналася холостячка.

Зазначимо, що є спосіб, як можна швидко вийти з бана завдяки реакціям. Тому акторка просить фоловерів слати їй вогники чи інші реакції.

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