Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", очень активно ведет свою страницу в соцсетях. За жизнью артистки в Инстаграм следят свыше 830 тысяч фолловеров.
Мишина следит за своим физическим и духовным состоянием и подает хороший пример своим почитателям. А еще она не молчит о войне в Украине, что не нравится гражданам страны-агрессора.
Сейчас Ксения с грустью рассказала о проблеме. Сделала это она сидя в ванной.
«Я поняла, что давно не принимала ванну, а еще моя страница в теневой бане», - призналась холостячка.
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Отметим, что есть способ, как можно быстро выйти из бана – благодаря реакциям. Поэтому актриса просит фолловеров слать ей огоньки или другие реакции.
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