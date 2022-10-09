Популярний телеведучий Юрій Горбунов емоційно відреагував на масований обстріл Запоріжжя, заявивши, що ніколи не вибачить рашистам їхніх звірств.

У ніч на 9 жовтня путінські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Рашисти випустили 12 ракет із літаків, більшість із яких потрапили до житлових багатоповерхових та приватних будинків одного з районів міста.

Загинули щонайменше 12 людей. Ще 49 постраждалих доправили до лікарні, із них 6 дітей. Під завалами досі можуть бути люди.

Український телеведучий Юрій Горбунов емоційно відреагував на нову трагедію нашої країни. На своїй сторінці в Інстаграмі він показав страшні кадри із Запоріжжя. На відео рятувальники розбирають завали та шукають людей.

"Запоріжжя! Біль, сльози та ненависть до ворога!! Ублюдки, які б'ють по мирних будинках!! Не пробачимо ніколи!! », - написав Горбунов.

Українці у коментарях не стримують емоцій.

"Будьте прокляті російські дикуни",

"Це походу відповідь за Кримський міст!!!!! Боже як шкода людей",

"У сусідньому будинку сестра живе. прямо поруч. Це жах",

"Щоб вони зітхнули терористи прокляті",

"Ми в шоці, слів немає",

"Росія це - смердючі орки, капелюхи немите", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, названо місто, де ЗСУ можуть вламати окупантам вже найближчим часом.

Також було опубліковано уривок із щоденника окупанта з описом боїв та розстрілу своєї ж колони.

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