Актриса Ольга Сумская сообщила о трагедии в родном для нее городе и попросила о помощи.

Звезда большой отрезок жизни провела в Запорожье, там она училась и впервые вышла на сцену театра. В этот раз на своей странице в Instagram Сумская показала кадры жуткой трагедии, которую принесли в ее родной город оккупанты.

В ночь на 9 октября рашисты из самолетов выпустили по Запорожью 12 ракет, большинство из которых попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города. Погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 49 пострадавших доставили в больницу, из них 6 детей. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

"Жители Запорожья боятся повторения Мариуполя‼️‼️ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ -ЗАКРЫТЬ НЕБО!!!‼️‼️‼️Этот ужас нужно ОСТАНОВИТЬ‼️‼️‼️Обстрел Запорожья: кадры с места событий. А на видео – жилой дом, в котором обрушился подъезд, а также частный сектор. Российская армия усилила обстрелы Запорожья в последние дни. Сейчас известно уже о 17 погибших в результате сегодняшнего удара… Глубокие соболезнования моим дорогим землякам, моему родному городу!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — подчеркнула Сумская.

Украинцы в комментариях также не сдерживают эмоций: "Боже, спаси и сохрани нашу Украину!", "Сердце 💔💔💔бедные люди спали 😭", "Ужас!".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

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