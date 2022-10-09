Популярный телеведущий Юрий Горбунов эмоционально отреагировал на массированный обстрел Запорожья, заявив, что никогда не простит рашистам их зверств.

В ночь на 9 октября путинские войска нанесли очередной ракетный удар по Запорожью.

Рашисты выпустили 12 ракет из самолетов, большинство из которых попали в жилые многоэтажные и частные дома одного из районов города.

Погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 49 пострадавших доставили в больницу, из них 6 детей. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов эмоционально отреагировал на новую трагедию в нашей стране. На своей странице в Инстаграм он показал страшные кадры из Запорожья. На видео спасатели разбирают завалы и ищут людей.

«Запорожье! Боль, слезы и ненависть к врагу!! Ублюдки, которые бьют по мирным домам!! Не простим никогда!!»,- написал Горбунов.

Украинцы в комментариях не сдерживают эмоций.

"Будьте прокляты российские дикари",

"Это походу ответ за Крымский мост!!!!! Боже как жаль людей",

"В соседнем доме сестра живёт.прямо рядом. Это ужас",

"Чтобы они подохли террористы проклятые",

"Мы в шоке, слов нет",

"Россия это - вонючие орки, шляпы немытые", - пишут в сети.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, Ольга Сумская после трагедии в ее родном городе обратилась к украинцам