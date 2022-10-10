Актор і фіналіст "Танців зі зірками" Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу

Рік тому Костянтин Войтенко, який брав участь у танцювальному проекті "Танці зі зірками" був на межі розриву з дружиною Валею. Днями жінка оголосила, що вони розлучилися, а вона повернула своє дівоче прізвище.

Популярний український актор Костянтин Войтенко в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" уперше прокоментував розлучення із дружиною після семи років шлюбу.



Схоже, вони розлучилися мирно і без скандалів, адже розпускати плітки один про одного не хочуть і все ще спілкуються. Як каже актор, потрібно намагатися зберегти відносини добрими.



"Мені здається, що найважливіше зараз – залишатися людиною. Не важливо, що в тебе відбувається. Ти маєш бути людиною, зараз такі часи. Треба нормально спілкуватися", – поділився Костянтин Войтенко.

Костянтин Войтенко наголосив, що зараз регулярно спілкується з дочкою, причому як із дорослою, намагаючись пояснювати їй усі моменти прямо.

"Я батько. Якщо у мене не вийшло з дружиною, потрібно, щоб у мене вийшло з дитиною. Я маю бути нормальним добрим батьком. У мене дуже багато знайомих загинуло на цій війні, руйнуються сім'ї саме так. І те, що хтось зараз розлучається, мені здається, зараз зовсім не проблема. Розлучаєтеся, якщо вам цього хочеться", – прокоментував актор.

Нагадаємо, бригада, яку Путін хвалив за "героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.

Як повідомляла Politeka, у Берліні підпалили машини учасників ганебного автопробігу на підтримку росії.

Також Politeka писала, що в окупанта забрали намородерене и повернули маленькій хазяйці.