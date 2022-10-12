Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею українського шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне фото з українцями та розповів, як ними захоплюється.

На фотографіях можна побачити рятувальників, які ліквідують наслідки ракетної атаки окупантів, лікарів, які рятують постраждалих людей та тварин, а також працівників комунальних служб, які швидко усувають наслідки обстрілу. При цьому у підписі до публікації Ектор називає українців людьми-чарівниками та людьми-героями.

"З ким вони воюють? Колись ми дивувалися, як в Китаї за 2 дні ремонтують провали в дорозі — тепер ми самі в Дніпрі за ніч залатали воронку від обстрілу. Лікарі та пожежники, що рятували людей зі швидкістю світла, комунальники, що вже запустили рух на дорозі біля Шеви — це просто люди-гіганти, люди-чарівники. Люди-воїни. Про збір Лачену і Притулі, на який швиденько всі люди та бізнеси витрясли кишені — я взагалі мовчу. Вони хотіли нас злякати, посіяти паніку, вбити — але обʼєднали ще більше. Змотивували ще більше, організували ще більше. Ти не задумувався про це, але і ти теж гігант, герой, воїн. Сьогодні ти ходив на роботу, задонатив 20 гривень, вечеряв при свічках — завдяки тобі ця система працює. Великий уклін цьому незламному народові. І хвилина мовчання для всіх, кого не стало за ці важкі дні. Слава Україні", – написав Хіменес-Браво.

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