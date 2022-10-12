Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який нещодавно повернув дружину та дітей із західної України до Києва, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість опублікував миле фото, яке супроводжувало коротким, але ємним посланням.

На новій фотографії Григорій зняв себе на прогулянці, серед київських висоток та сонячних променів. Перед камерою він з'явився у яскравій жовтій толстовці та куртці з логотипом телеканалу "СТБ". Пальцем ведучий вказує на слоган телеканалу, який каже: "Можливо все".

А у підписі до публікації Решетник доповнив своє послання словами: "Завжди пам'ятайте". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Завжди пам'ятаєте", "Разом можливо все", "1000% особливо коли донатимо все разом. Все буде Україна, ми переможемо", "Від сусідів можливо все", "І відновлення рідної України", "Тернопіль на зв'язку", "Разом до перемоги", "Разом ми сила у мові, у вірі з Богом!".

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