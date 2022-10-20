Як згадав Олександр Кривошапко, він не мав зв'язку з рідними і майже з ними не розмовляв.

Війна застала родину співака та волонтера Олександра Кривошапка у Маріуполі. Артист в інтерв'ю "ЖВЛ" розповів, як його родина евакуювалася з окупованого українського міста. За словами знаменитого українця, про те, що з його рідними він не знав понад 40 днів.

Як згадав Олександр Кривошапко, він не мав зв'язку з рідними і він майже з ними не розмовляв. Його сестра з мамою постійно перебували у підвалі і навіть не могли звідти вийти через постійні обстріли.

"Моя сім'я з початку війни відразу ж у Маріуполі опинилася під обстрілами. І не тільки моя сім'я, а й багато моїх друзів. Там були моя сестра, її чоловік, моя мама і бабуся. Це пекло було понад 40 днів "За ці дні я поговорив із сім'єю, ну може, хвилини 3. Це було практично неможливо. Це був емоційний тероризм, який я ніколи не забуду", - сказав він.

Рідним співака вдалося вийти із міста разом із евакуаційною колоною. Вони пройшли пішки майже 15 кілометрів. Врятувалися всі, окрім його бабусі.

"Через постійні обстріли у них не було можливості відвідати бабусю, яка жила через два двори від нас. Вона була з доглядальницею. Вони могли піти туди, але не дійти. І коли вони виїжджали з міста вже стало відомо, що... Досі болить, це складна тема, – зазначив Олександр Кривошапко.

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